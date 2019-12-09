Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 10:01

Пекин. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Китай предписал всем государственным учреждениям и государственным институтам отказаться от иностранного компьютерного оборудования и программного обеспечения в течение трех лет, пишет газета Financial Times.

Этот шаг является частью более масштабной кампании, призванной расширить использование Китаем собственных технологий. Он ставит под удар крупные американские компании, включая HP, Dell и Microsoft, и, вероятно, разрушит многие существующие цепочки поставок, отмечают эксперты.

Ранее в этом году администрация президента США Дональда Трампа приняла меры для ограничения использования китайских технологий в Штатах, в частности, запретила американским технологическим компаниям продавать Huawei свою продукцию. Кроме того, Вашингтон пытается надавить на европейские страны, требуя от них не допускать Huawei к сооружению 5G-инфраструктуры.

Выполнение требований Пекина, согласно оценкам China Securities, потребует замены 20-30 млн компьютеров. Предполагается, что порядка 30% замен придется на 2020 год, 50% - на 2021 год и 20% на 2022 год - эта программа получила название "3-5-2".

Политика китайских властей предполагает, что все госучреждения и ключевые инфраструктурные операторы должны использовать "безопасные и контролируемые" технологии, что закреплено в законе о кибербезопасности, принятом в КНР в 2017 году. Программа "3-5-2" является составляющей этой политики.

"Цель программы ясна, обеспечить среду, свободную от угроз, с которыми в настоящее время сталкиваются ZTE, Huawei, Megii и Sugon", - отмечает аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Пол Триоло.

Все указанные компании за последние два года столкнулись с ограничениями со стороны Вашингтона.

Государственные учреждения КНР преимущественно используют компьютеры китайской Lenovo, купившей ранее американского производителя ПК IBM. При этом, замена программного обеспечения китайскими альтернативами является более сложной задачей, поскольку многие разработки основаны на операционных системах американских Microsoft и Apple, отмечают эксперты.

В 2017 году Microsoft выпустила специальную версию ОС Windows 10 для китайского правительства в рамках СП с китайской компанией, однако теперь правительство КНР требует от госкомпаний перехода на полностью местные ОС, отмечают источники FT.

Для китайских ОС, например, Kylin OS, выпускается гораздо меньше совместимого ПО, предупреждают эксперты.

Сложности могут возникнуть и при определении того, какие компьютеры могут считаться "полностью китайскими". Так, Lenovo хотя и является китайской компанией, использует процессоры Intel и жесткие диски южнокорейской Samsung.

пк вч *

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