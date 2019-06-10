Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 17:16

Нью-Йорк (ООН). 10 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель генсека ООН по Косово Захир Тани в понедельник подверг критике косовские власти за их реакцию на инцидент с задержанием в мае косовским спецназом двух сотрудников Миссии ООН в Косово (МООНК), в том числе россиянина Михаила Краснощекова.

"Приштинские власти предоставляют нам минимальный объем фактических доказательств и информации относительно ареста и ранения наших сотрудников", - сказал он, выступая по видеосвязи перед СБ ООН.

Однако он упомянул, что ООН и Приштина "в целом" вели продуктивные консультации по этому вопросу.

"Иммунитет наших сотрудников относительно арестов и задержаний соблюден не был. Имущество ООН также противоправным образом конфисковали и обыскали. Это противоречит законам об иммунитете нашей организации", - также сказал Тани.

Он напомнил, что объявление косовскими властями российского сотрудника МООНК Михаила Краснощекова персона нон-грата не является легитимным актом, потому что подобные меры не могут применяться к персоналу ООН.

28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы, для проведения силовой операции. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди которых были полицейские. Представители косовских властей утверждали, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В ходе этой акции российский дипломат сотрудник МООНК Михаил Краснощеков был избит и задержан. Позже власти Косова объявили его персона нон-грата. Сам он с травмами головы и лица был переправлен в госпиталь Военно-медицинской академии в Белграде, где продолжает оставаться на лечении до сих пор.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению спецоперации, и занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность". Сербские СМИ, в свою очередь, утверждают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке.

1аю ар

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