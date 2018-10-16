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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 11:22 16.10.2018 - 11:22

Дубай. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Делегации Крыма и правительство Сирии по итогам переговоров в Дамаске договорились об открытии сирийского торгового дома на полуострове и об учреждении совместной судоходной компании.

Стороны также договорились облегчить сотрудничество в финансовой и банковской сферах, сообщило во вторник сирийское информационное агентство САНА.

Делегацию Крыма возглавил руководитель республики Сергей Аксенов.

На переговорах в Дамаске, по данным агентства, обсуждались вопросы налаживания сотрудничества в сфере туризма, гостиничного дела, сельского хозяйства, строительства, а также сооружения горно-обогатительных комбинатов.

С.Аксенов предложил наладить авиасообщение между Сирией и Крымом и призвал сирийских бизнесменов принять участие в Ялтинском экономическом форуме в апреле 2019 года.

1ак бс

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