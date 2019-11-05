Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 10:06

Дубай. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Ливанские войска выведены в места скопления участников акций протестов, блокирующих автомагистрали страны, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Сообщается, что во многих районах протестующие отступили.

Однако в населенном пункте Зук-Мосбе к северу от Бейрута некоторые демонстранты пытались противостоять войскам и были принудительно выведены с главной магистрали, которая соединяет Бейрут с северной частью Ливана.

Несколько протестующих задержаны.

Антиправительственные протесты в Ливане начались 17 октября. Демонстранты требуют экономических и политических реформ на фоне усугубляющегося экономического кризиса.

Протестующие обвиняют власти страны в коррупции и призывают к их отставке.

В октябре сообщалось, что на фоне протестов в Ливане не работают банки, школы и университеты, протестующие также блокируют движение на крупных магистралях.

1ви ар ан

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