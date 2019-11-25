Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 12:12

(расширенная версия)

Лондон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси Uber Technologies Inc., что ставит под угрозу его дальнейшую работу в британской столице.

Компания может подать жалобу на решение регулятора в течение 21 дня, отмечают в TfL.

Uber сможет продолжать работу в Лондоне до тех пор, пока решение регулятора будет утверждаться судом.

Лицензия Uber была отозвана в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL. Uber работает по временной лицензии, срок действия которой истекает в понедельник.

Несмотря на то, что компания добилась некоторого прогресса, сумев рассеять часть сомнений регулятора, TfL по-прежнему опасается, что к приложению и, соответственно, к перевозке пассажиров могут получать доступ неавторизованные водители.

Регулятор выявил не менее 14 тыс. случаев, когда водители, не имеющие лицензии или лишенные ее, получали доступ к аккаунтам авторизованных водителей Uber и, соответственно, могли перевозить пассажиров. Уязвимость в приложении Uber позволяла сторонним людям загружать свои фотографии в аккаунты авторизованных водителей, отмечают в TfL.

Многие водители теперь не только станут безработными, но и столкнутся с проблемой при оплате лизинговых взносов за автомобиль, пишет Bloomberg.

Лондон является одним из ключевых городов для Uber за пределами США, в британской столице компания работает с порядка 45 тыс. лицензированных водителей. TfL выдал лицензии ряду конкурирующих с Uber сервисов, включая Ola, ViVan и Bolt.

Акции Uber теряют в цене 6,5% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!