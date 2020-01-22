Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 5:18

Гонконг. 22 января. ИНТЕРФАКС - Центр реагирования на новый коронавирус и координации правительства специального административного района Макао объявил в среду, что первый случай нового коронавируса был зарегистрирован в местной больнице.

Сообщается, что 52-летняя женщина, приехавшая в Макао из Уханя, поступила в местный госпиталь во вторник днем. У нее была обнаружена пневмония, вызванная новым типом коронавируса.

На данный момент в Китае зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались девять человек.

В Гонконге в связи с подозрением на новый тип пневмонии проверяются 117 человек, 21 человек отпущен из больниц после проверки.

Трое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением на этот диагноз госпитализированы семь человек.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Подтверждением стал факт, что 15 медработников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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