Власти Мальты заблокировали в портах несколько судов активистов, спасающих мигрантов в Средиземном море
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Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Мальтийская прокуратура обратилась к суду с просьбой взыскать компенсацию с немецкого судна Lifeline, на борту которого на Мальту прибыли 234 мигранта, спасенных у берегов Ливии, сообщает в понедельник Ассошиэйтед Пресс.
Судну немецкой организации Sea-Watch было запрещено выходить из мальтийского порта, оно было "задержано в порту без каких-либо законных оснований", сообщила организация.
Также отмечается, что ранее в порту Мальты было задержано еще одно судно.
Организация Sea-Watch утверждает, что власти Мальты запустили "политическую кампанию" по противодействию спасению мигрантов в Средиземном море.
Информация о задержке судов появилась вслед за сообщениями о том, что за последние три дня в Средиземном море погибли более 200 мигрантов, пытавшихся своими силами пересечь море.
"Пока спасательные суда заблокированы в порту, последние три дня стали рекордными по числу жертв за последний год", - говорится в сообщении общественных организаций, занимающихся спасением нелегалов.
На минувшей неделе Мальта после долгих международных споров приняла судно Lifeline с 234 мигрантами на борту после того, как Италия категорически отказалась принять беженцев.
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Интерфакс