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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 18:03 02.07.2018 - 18:03

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Мальтийская прокуратура обратилась к суду с просьбой взыскать компенсацию с немецкого судна Lifeline, на борту которого на Мальту прибыли 234 мигранта, спасенных у берегов Ливии, сообщает в понедельник Ассошиэйтед Пресс.

Судну немецкой организации Sea-Watch было запрещено выходить из мальтийского порта, оно было "задержано в порту без каких-либо законных оснований", сообщила организация.

Также отмечается, что ранее в порту Мальты было задержано еще одно судно.

Организация Sea-Watch утверждает, что власти Мальты запустили "политическую кампанию" по противодействию спасению мигрантов в Средиземном море.

Информация о задержке судов появилась вслед за сообщениями о том, что за последние три дня в Средиземном море погибли более 200 мигрантов, пытавшихся своими силами пересечь море.

"Пока спасательные суда заблокированы в порту, последние три дня стали рекордными по числу жертв за последний год", - говорится в сообщении общественных организаций, занимающихся спасением нелегалов.

На минувшей неделе Мальта после долгих международных споров приняла судно Lifeline с 234 мигрантами на борту после того, как Италия категорически отказалась принять беженцев.

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