Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 16:15 02.07.2018 - 16:15

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Мальтийская прокуратура обратилась к суду с просьбой взыскать компенсацию с немецкого судна Lifeline, на борту которого на Мальту прибыли 234 мигранта, спасенных у берегов Ливии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению обвинителей, 57-летний капитан Клаус-Петер Рейш, возглавляющий группу немецких активистов, управлял судном в территориальных водах Мальты, не имея надлежащей лицензии. Также его обвиняют в незаконном пересечении морской границы Мальты.

Суд изъял у капитана Lifeline паспорт и обязал еженедельно отмечаться в отделении полиции. Также суд установил для него сумму залога в 10 тыс. евро.

На прошлой неделе судно немецких активистов Lifeline спасло 234 мигранта у берегов Ливии. После долгих споров о том, какая из европейских стран сможет принять мигрантов, Мальта согласилась открыть порт для судна при условии, что некоторые из спасенных мигрантов будут направлены в другие европейские страны.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line