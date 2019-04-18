Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 6:40

Мадрид. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Мексики сожалеет о введении США санкций в отношении Кубы и будет защищать свои компании, которые могут пострадать, следует из заявления МИД страны.

"Правительство Мексики выражает сожаление в связи с решением Соединенных Штатов впервые в истории применить третий раздел Закона Хелмса-Бертона, который позволит гражданам Соединенных Штатов со 2 мая подавать иски против компаний, которые используют имущество, конфискованное после Кубинской революции в 1959 году", - говорится в заявлении.

Отмечается, что данная мера может затрагивать иностранные компании, которые ведут бизнес на Кубе и с Кубой.

"Правительство Мексики будет защищать мексиканские компании, которые занимаются или заинтересованы в ведении бизнеса с Кубой и которые могут быть затронуты", - подчеркивается в сообщении МИД.

Согласно ему, Мексика отвергает "применение односторонних торговых законов экстерриториального характера, поскольку они нарушают нормы международного права".

"В этой связи Мексика поддерживает прекращение экономической и торговой блокады, введенной против Кубы", - следует из заявления.

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео объявил, что власти США разрешат подавать иски против иностранных компаний, которые работают на Кубе, используя конфискованную Гаваной у американцев собственность.

По словам помощника госсекретаря Ким Брайер, данные меры в отношении Кубы связаны с политикой Гаваны, в том числе, направленной на поддержку правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1вз ад

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