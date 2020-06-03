Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 12:49

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Полиции Нью-Йорка мешают положить конец беспорядкам действия городского руководства, поэтому вмешательство на федеральном уровне может быть необходимым, заявил телеканалу Fox news лидер одного из самых значимых профсоюзов полиции Нью-Йорка Эд Муллинс.

"Городская полиция теряет Нью-Йорк, и у нас прямо сейчас нет руководства городом - от мэрии до старших офицеров нью-йоркской полиции", - сказал он.

"Президент Трамп наблюдает за этим. Я прошу президента, пожалуйста, пожалуйста, немедленно пришлите федералов в Нью-Йорк и следите за происходящим. Если губернатор Куомо немедленно не задействует Национальную гвардию, тогда федеральным властям следует вмешаться", - отметил он.

Муллинс заверил, что полиция способна справиться с вызовом, но "у нее связаны руки".

"Мэр Билл де Блазио не позволяет нам выполнять свои обязанности", - сказал он, добавив, что руководство полиции боится разрешить своим подчиненным делать свою работу в полной мере.

В свою очередь телеканал CNN сообщает, что в ночь на вторник грабежи в Нью-Йорке продолжались, но не в таких масштабах, как в ночь на понедельник. Кроме этого, большая группа протестующих попыталась попасть на Манхэттен из Бруклина через Манхэттенский мост, но полиция им не позволила.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели. При этом в Нью-Йорке арестовали не менее 700 протестующих, включая дочь мэра.

По информации агентства Associated press, в США на фоне массовых беспорядков арестованы уже 9,3 тыс. человек.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

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