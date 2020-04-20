Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 10:13

Дубай. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти ОАЭ призывают мусульман не собираться для молитв во время Рамадана - месяца поста, который начнется на этой неделе, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на заявление правительства.

"Собрания для совершения молитв в настоящее время могут поставить под угрозу жизни, что строго запрещено в Исламе", - говорится в заявлении Совета фетвы ОАЭ (фетва - эдикт, выносимый духовным лицом, основанный на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики).

Власти подчеркнули, что во время проведения молитв мусульмане обязаны соблюдать социальное дистанцирование. С целью сдержать распространение вируса приостановлено проведение молитв в молитвенных домах и мечетях.

Кроме того, в заявлении отмечается, что все здоровые люди должны соблюдать пост, однако медицинским работникам, находящимся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19, нет необходимости поститься в случае, "если они опасаются, что соблюдение поста может привести к ослаблению их иммунитета или поставить под угрозу жизни пациентов".

Накануне вице-президент ОАЭ Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум объявил о начале гуманитарной кампании, целью которой является обеспечить продовольствием общины, наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19.

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается с вечера четверга 23 апреля.

По состоянию на 20 апреля, в ОАЭ выявлено 6781 случаев заражения, 41 человек с коронавирусом скончался.

1ви ар

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