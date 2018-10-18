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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 11:39 18.10.2018 - 11:39

Париж. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В 126 муниципалитетах департамента Од на юго-западе Франции введен режим стихийного бедствия в связи с наводнением, сообщает в четверг французская газета "Фигаро".

Указ о введении особого положения позволит пострадавшим от подтоплений гражданам быстрее получить от страховщиков компенсации за ущерб, отмечает издание.

Наводнение в департаменте Од случилось в ночь с 14 на 15 октября, когда в регионе за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков.

В результате наводнения погибли 14 человек, еще 75 обратились за медицинской помощью.

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