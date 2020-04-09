Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 13:43

Маскат. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Высший комитет Султаната Оман по борьбе с распространением коронавируса принял решение о временной изоляции столицы страны, усилив контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города.

Режим полного закрытия Маската будет действовать в период с 10:00 пятницы 10 апреля до 10:00 среды 22 апреля.

В настоящее время в стране закрыты все учебные заведения, но продолжается дистанционное обучение, не работают большинство государственных учреждений, власти призывают население к самоизоляции.

В состав мегаполиса Маскат общей площадью 3500 кв. км входят шесть вилайетов (территориально-административная единица - ИФ). По данным на 2015 год в столице и пригородах проживало более 1,5 млн человек.

По последним данным, в стране было зарегистрировано 419 инфицированных и два случая смерти.

Дк ск ав

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