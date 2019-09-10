Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 13:27

Порт-Морсби. 10 сентября. INTERFAX ENERGY - Правительство государства Папуа - Новая Гвинея и французская нефтедобывающая компания Total SA после долгих переговоров пересмотрели условия ранее заключенного контракта по созданию проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Новое правительство, пришедшее к власти уже после заключения первоначального соглашения, настаивало на более выгодных для себя условиях, и Total с партнерами, в числе которых американская ExxonMobil, пошли на уступки.

Согласно новым условиям, Total и партнеры будут в большей степени задействовать местную рабочую силу в ходе строительства терминала, предоставят доступ сторонним компаниям к своим трубопроводам, предоставят правительству опцию покупки доли в трубопроводе для транспортировки бензина, а также сформируют совместное предприятие с национальной нефтяной корпорацией Kumul Petroleum.

Теперь сторонам предстоит согласовать ту часть соглашения, которая касается геологоразведки и добычи. Ожидается, что правительство будет добиваться от Total аналогичных уступок. Если все условия будут успешно согласованы, окончательное инвестиционное решение может быть принято в 2020 году, а первая поставка может быть осуществлена в 2024 году.

Служба финансово-экономической информации

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