(расширенная версия сообщения от 15:04, добавлены подробности о решении)
Париж. 23 января. ИНТЕРФАКС - Власти Пекина приняли решение отменить в городе все массовые праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, сообщают европейские СМИ.
"Для того, чтобы держать под контролем ситуацию вокруг эпидемии, защищать жизни и здоровье людей, сократить число массовых мероприятий и обеспечить мирный праздник Весны, принято решение отменить все масштабные мероприятия", - говорится в заявлении Пекинского бюро культуры и туризма.
В нем отмечается, что, в частности, отменены праздничные ярмарки.
Многие музеи и парки развлечения в Китае пересматривают график своей работы из-за ситуации вокруг распространения вируса.
В КНР Новый год по лунному календарю будут встречать 25 января.
Ранее в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань.
Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).
По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.
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