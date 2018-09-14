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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 21:51 14.09.2018 - 21:51

***В Варшаве советуют Еврокомиссии обращаться в Суд Европейского союза

Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Польши не намерены соглашаться с требованием Европейской комиссии пересмотреть судебную реформу, передают в пятницу западные СМИ.

"В соответствии с договорами Евросоюза сфера правосудия находится в исключительной компетенции стран-членов союза", - приводят СМИ выдержки из заявления МИД Польши.

"Если Еврокомиссия по-прежнему имеет какие-либо сомнения, она может направить жалобу в Суд Европейского союза, который примет окончательное решение по этому вопросу", - подчеркивается в документе.

В правительстве напомнили, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией и другие преобразования, которые сделают судебную систему более современной.

14 августа Еврокомиссия предупредила Варшаву о необходимости принять меры в отношении польского закона о Верховном суде, который, по мнению Брюсселя, противоречит законодательству ЕС.

"Польские власти имеют месяц на то, чтобы принять необходимые меры для приведения ситуации в соответствие с этим мотивированным мнением. В противном случае комиссия может принять решение обратиться в Суд Европейского союза", - предупредили в Еврокомиссии.

Новый польский закон о Верховном суде снижает возраст ухода на пенсию судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что вынудит отправиться на пенсию 27 из 72 судей, заседающих в Верховном суде. Эта мера будет также применена к председателю Верховного суда, чей шестилетний мандат, определенный польской конституцией, завершится преждевременно.

1тэ аю аг

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