Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 14:28

Мадрид. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Португалии планируют постепенно ослаблять ограничительные меры, действующие в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщают в понедельник местные СМИ.

Ожидается, что план действий по ослаблению ограничительных мер будет озвучен в четверг, 30 апреля. По словам премьера Антониу Кошты, правила режима самоизоляции будут обновляться каждые две недели после оценки властями их влияния на повседневную жизнь.

При этом он отметил, что грядущие изменения пока не означают возврат к нормальной жизни, и что это произойдет только тогда, когда в мире появится вакцина от коронавируса.

В Португалии заразились коронавирусом 23,8 тыс. человек, скончались 903 человека.

В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, который уже несколько раз продлевали. Он истекает 2 мая.

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