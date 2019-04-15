Таллин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель городского собрания приграничного эстонского города Нарвы Ирина Янович повторно обратилась в генконсульство России с просьбой решить проблему со спецпропусками для жителей Нарвы, посещающих приграничный российский Ивангород.

С начала нынешнего года жители Нарвы, посещающие Ивангород, стали жаловаться на то, что полиция требует предъявить спецпропуск на нахождение в приграничной зоне. У кого пропуска нет, могут быть оштрафованы на 500 рублей (7 евро), а граждане Эстонии могут еще и лишиться визы, сообщает в понедельник портал телерадиовещания ERR.

Требование о спецпропуске предусмотрено российским законом о границе 1993 года, однако до недавнего времени у жителей Нарвы его не требовали. Без спецпропуска можно лишь проезжать Ивангород транзитом, не отклоняясь от федеральной трассы.

Председатель Нарвского горсобрания И.Янович 15 апреля направила в нарвское генконсульство России письмо с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и посетовала на то, что это требование касается практически всех жителей Нарвы: и лиц без гражданства, и граждан Эстонии, и граждан России.

"В настоящее время часть жителей Нарвы стали оформлять пропуска и столкнулись с тем, что в бюро пропусков большие очереди, а также их смущает, что собирается огромное количество личных данных, ксерокопий документов. В Эстонии действует закон о личных данных. Ни одна организация, ни одно учреждение Нарвы не имеет права собирать такое количество данных о человеке", - указала в своем обращении И.Янович.

Кроме этого, она обратила внимание на то, что работающие люди не могут попасть в бюро пропусков в Ивангороде. Некоторым жителям Эстонии, имеющим многократную визу в Россию, сделанную по приглашению в Москву и Петербург, отказывают в получении пропуска. Гражданам России, которые стоят на консульском учете в Нарве и имеют право находиться в приграничной зоне, все равно необходимо получать пропуск.

"В связи с данной ситуацией возникают вопросы, как организовать приграничное сотрудничество, особенно среди детей и молодежи, так как не все родители имеют возможность пересекать границу", - отметила в своем обращении И.Янович.

Подобное письмо И.Янович направляла в Генконсульство РФ 12 марта, но ответа не получила.

др

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