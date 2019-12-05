Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 10:47

Брюссель. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Посол Болгарии в России Атанас Крастин вызван в четверг в МИД России, где был проинформирован о решении объявить персона нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве, сообщает Болгарское национальное радио

"Основываясь на принципе взаимности, МИД РФ объявляет персона нон грата болгарского дипломата в посольстве в Москве, он должен покинуть Россию в течение 24 часов", - говорится в сообщении радиостанции.

"Ранг болгарского дипломата соответствует рангу российского дипломата в Софии, которого болгарские власти объявили персона нон грата в конце октября", - отмечает болгарское радио.

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен персона нон грата в Болгарии по обвинению в шпионаже.

Тогда стало известно, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом.

По данным болгарской прессы, речь идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии.

Посол РФ в Софии был приглашен в МИД Болгарии 25 октября, где ему была передана информация Государственного агентства национальной безопасности.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2018 года гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность и проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.

1ар

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