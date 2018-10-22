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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:49 22.10.2018 - 08:49

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования семье погибшего в генконсульстве страны в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в понедельник Саудовское агентство новостей.

"Его Королевское Высочество Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели телефонный разговор с Салехом Хашкаджи (сыном журналиста - ИФ), в котором выразили соболезнования ему и его семье в связи со смертью Джамаля Хашкаджи", - отмечается в сообщении.

В свою очередь С.Хашкаджи, как утверждается, выразил благодарность за соболезнования.

Ранее сообщалось, что Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства.

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