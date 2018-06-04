Власти Саудовской Аравии начали выдавать женщинам водительские удостоверения
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Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В Саудовской Аравии женщине впервые выдали водительское удостоверение, передает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".
В сообщении телеканала это событие названо "историческим моментом".
На портале телеканала опубликована видеозапись, на которой представитель саудовских властей передает жительнице страны права на вождение автомобиля.
В 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд издал декрет, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.
Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.
В Саудовской Аравии неоднократно инициировались процессы подписания петиций и обращений к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.
1ла ар
Интерфакс