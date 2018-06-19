Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 20:56 19.06.2018 - 20:56

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии во вторник перехватили баллистическую ракету, выпущенную боевиками-хуситами с территории Йемена, сообщают саудовские СМИ.

Ракета была нацелена на город Хамис-Мушайт на юге королевства, она не достигла цели и не нанесла никакого ущерба, подчеркивается в сообщениях.

Хуситы выпустили ракету в строну Саудовской Аравии в то время, как вооруженные силы Йемена при поддержке саудовской коалиции ведут операцию по освобождению йеменского города Ходейда.

Саудовская Аравия регулярно сообщает о перехвате баллистических ракет, выпущенных хуситами из Йемена. Эр-Рияд и США обвиняют Иран в поставках баллистических ракет и их компонентов йеменским боевикам, в Тегеране отрицают свою причастность к вооружению хуситов.

1бф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line