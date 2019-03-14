Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 5:52

Дамаск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Около 40 тысяч граждан Сирии, состоявших в рядах незаконных вооруженных формирований, получили амнистию от сирийского правительства.

Такие данные содержатся в докладе, представленном в Дамаске директором Организации национального примирения Яной Хаддур.

"Благодаря взаимодействию Организации с компетентными органами уже около 40 тысяч человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться к участию в незаконных вооруженных формированиях", - сообщила Я.Хаддур.

По ее данным, 6 тыс. женщин, находившихся в подконтрольных террористическими группами районах, "урегулировали свой статус с правительством Сирии и получили право на безопасную и достойную жизнь".

Организация национального примирения в Сирии, напрямую подчиняющаяся премьер-министру страны, была создана в конце прошлого года на базе уже бывшего министерства национального примирения. Эта новая структура помогает людям найти пропавших во время войны родственников, уточняет списки погибших и содействует беженцам в получении легитимных документов.

Подводя первые итоги своей работы, Я.Хаддур подтвердила данные о 16 тысячах человек, пропавших без вести в ходе боевых действий, и эти сведения, по ее словам, переданы руководству провинций.

Кроме того, "получено 237 подтверждений о возможности обмена похищенных террористическими группировками граждан на лиц, задержанных государственными компетентными органами", отметила директор Организации.

Она также указала, что дано 600 положительных ответов на просьбы находящихся за рубежом сирийских граждан о возвращении на родину.

Я.Хаддур отметила, что ее ведомство готово к работе по урегулированию статуса всех временно перемещенных лиц для дальнейшего обеспечения им достойной жизни в родных местах.

Вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!