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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 10:57 22.10.2018 - 10:57

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад опроверг утверждения о планах Дамаска применить химоружие против сил оппозиции.

"Правительство Сирия не применяло и не будет применять химическое оружие. Оно остается приверженным делу достижения международного мира и безопасности, несмотря на угрозы со стороны террористических группировок и их покровителей", - заявил Ф.Микдад, которого цитирует в понедельник информационное агентство САНА.

"Решение Сирии присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия было свободным, суверенным и продиктованным развитием ситуации в Сирии, регионе и мире", - подчеркнул замминистра, который возглавляет Национальный комитет по реализации Сирией обязательств согласно КЗХО.

Ранее США и ряда других западных стран утверждали, что Дамаск планирует провести силовую операцию в северной провинции Идлиб с применением химоружия.

Правительство Сирии ранее неоднократно заявляло об уничтожении всех своих запасов отравляющих веществ.

1ак вв

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