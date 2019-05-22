Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 21:03

Хмеймим (Сирия). 22 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщают о подготовке к работе двух пунктов пропуска для обеспечения выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

"В целях обеспечения добровольного и беспрепятственного выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации властями Сирийской Арабской Республики подготовлены к работе пункты пропуска в районе населенных пунктов Суран провинции Хама и Абу-эд-Духур провинции Идлиб", - сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Он также проинформировал о нарушениях режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйесет-Искандер (трижды), Нахшебба (дважды), Дахр-Абу-Асад (дважды), Сафсафа (дважды), Мукатталь, Калъат-Марза провинции Латакия, Кафер-Нбуда (трижды), Хама, Масьяф, Эль-Хайрат, Карнас, Хамамият, Скальбия провинции Хама, района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - сказал генерал Купчишин.

др

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