Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 10:19

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Власти США расследуют новые случаи возможной кражи технологий со стороны китайской компании Huawei Technologies, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, внимание прокуратуры привлекли случаи предполагаемой кражи технологий и интеллектуальной собственности у физических и юридических лиц за последние несколько лет, а также возможные нарушения при приеме на работу сотрудников конкурирующих компаний.

Власти США уже ведут проверку на основании похожих подозрений, однако есть основания предполагать, что новое расследование касается ранее неизвестных фактов, пишет WSJ.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае Минторг США включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

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