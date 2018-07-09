Власти США впервые освободили компанию от пошлин на импорт алюминия
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Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США удовлетворили первый из более 2 тыс. запросов компаний, попросивших освободить их от уплаты дополнительных пошлин на импорт алюминия и стали.
Как сообщает агентство Bloomberg, фирма Mandel Metals сможет закупать листовой алюминий в объеме 100 тонн у зарубежных поставщиков, которых она укажет, без уплаты 10%-ной пошлины.
По словам представителей компании, нужная ей продукция производится в Китае, России, ЮАР, Швейцарии и Австрии. В США такой алюминий выпускает только Arconic, но компания "отказалась предоставить мощности".
Пошлины на импорт стали и алюминия в США были введены в марте. Их размер составил 25% на ввоз изделий из стали и 10% - из алюминия.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс