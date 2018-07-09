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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 17:01 09.07.2018 - 17:01

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США удовлетворили первый из более 2 тыс. запросов компаний, попросивших освободить их от уплаты дополнительных пошлин на импорт алюминия и стали.

Как сообщает агентство Bloomberg, фирма Mandel Metals сможет закупать листовой алюминий в объеме 100 тонн у зарубежных поставщиков, которых она укажет, без уплаты 10%-ной пошлины.

По словам представителей компании, нужная ей продукция производится в Китае, России, ЮАР, Швейцарии и Австрии. В США такой алюминий выпускает только Arconic, но компания "отказалась предоставить мощности".

Пошлины на импорт стали и алюминия в США были введены в марте. Их размер составил 25% на ввоз изделий из стали и 10% - из алюминия.

Служба финансово-экономической информации

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