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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 8:41 08.10.2018 - 08:41

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает в понедельник газета "Нью-Йорк пост" со ссылкой на представителей Минфина США.

"Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями", - пишет издание.

"Нью-Йорк пост" отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка О.Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

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