Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) дал указание Pamplona Capital Management LLP, управляющей средствами владельцев "Альфа-групп", продать долю в компании Cofense Inc., предоставляющей крупнейшим американским корпорациям услуги в сфере кибербезопасности, пишет The Wall Street Journal.
CFIUS, по данным источников газеты, приняла решение в интересах национальной безопасности, а также приняв во внимание специфику актива.
Pamplona Capital Management уже начала продажу пакета Cofense, первые заявки должны были поступить в среду, CFIUS намерена предварительно одобрить кандидатуру покупателя.
Представитель совладельца Pamplona Михаила Фридмана сказал газете, что, насколько известно по контактам с CFIUS, причиной решения регулятора стала доля иностранного владения в компании, юристы CFIUS не высказывали конкретной озабоченности именно в связи с М.Фридманом или его инвесткомпанией LetterOne Holdings.
Pamplona приобрела Cofense год назад при оценке всей компании в $400 млн.
Под управлением Pamplona Capital, основанной совладельцем Альфа-банка Алексом Кнастером в 2005 году, находятся активы на сумму свыше 6 млрд евро. Ключевые инвесторы Pamplona - совладельцы "Альфа-групп" М.Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
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