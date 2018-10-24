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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 13:35 24.10.2018 - 13:35

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральные и местные власти США готовы противодействовать хакерским атакам и ложным сообщениям о подобных инцидентах в день проведения американских промежуточных выборов 6 ноября, сообщает в среду газета "Хилл".

По информации издания, в США "готовы к возможным кибератакам на американские избирательные системы 6 ноября".

При этом эксперты предупреждают, что даже ложные сообщения об активности иностранных хакеров в день голосования могут подорвать доверие американцев к избирательному процессу.

Так, замминистра внутренней безопасности США Кристофер Кребс верит в вероятность того, что хакерские группы заявят об успешном влиянии на результаты голосования.

По его мнению, подобные сообщения о вмешательстве в выборы потребуют проверки и незамедлительного опровержения со стороны федеральных властей в том случае, если сообщения недостоверны.

"Я могу легко представить сценарий, когда кто-то объявляет, что имеет доступ к результатам выборов или повлиял на них", - сказал К.Кребс.

Представитель министерства внутренней безопасности США Джаннет Манфра считает, что хакеры могут повлиять на мнение общественности о легитимности выборной гонки, распространив ложную информацию.

"Они (хакеры - ИФ) действительно манипулируют выборами? Нет, но будете ли вы введены в заблуждение (после сообщений о вмешательстве в ход выборов - ИФ)?" - сказала она.

Дж.Манфра отметила, что министерство будет тесно сотрудничать с журналистами ведущих американских СМИ в день голосования, чтобы убедиться в достоверности данных о ходе выборов.

В свою очередь, бывший агент ФБР Клинт Уоттс заявил, что хакерам необходим лишь факт доступа к данным об избирателях, после чего они могут сообщить, что якобы оказали влияние на подсчет голосов.

Людей, которые изначально хотят верить во вмешательство в ход американских выборов, будет невозможно переубедить в случае распространения ложной информации, считает К.Уоттс.

Президент США Дональд Трамп в сентябре заявил, что Китай пытался вмешаться в предстоящие в США промежуточные выборы в конгресс США. Затем в октябре президент США говорил, что Россия и Китай действительно пытались повлиять на американские выборы в 2016 году, однако именно китайское вмешательство беспокоит его больше всего.

Ранее в октябре министерство юстиции США и американские разведслужбы также выразили обеспокоенность активностью России, Китая и Ирана, считая, что эти страны проводят кампании, чтобы повлиять на общественное мнение и государственную политику США перед выборами.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов. В 2020 году в США пройдут президентские выборы.

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