Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 16:50

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Прокуратура США намерена обновить перечень обвинений в отношении 13 граждан России, которые ранее были обвинены во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на американские юридические источники.

Ожидается, что в обвинительное заключение будут внесены коррективы, подразумевающие в частности вынесение дополнительного обвинения в заговоре с целью вмешательства в выборы путем нарушения правил финансирования избирательной кампаниив США со стороны иностранных граждан.

Отмечается, что в обновленное обвинительное заключение не будут включены имена каких-либо новых обвиняемых, и что оно не отразится на дате начала процесса, запланированного на 6 апреля 2020 года.

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

1ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!