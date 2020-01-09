Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США начало расследование аварии в штате Индиана с участием автомобиля Tesla Model 3.
Авария произошла 29 декабря около города Терре-Хот. Электромобиль врезался в припаркованную пожарную машину. В результате аварии погибла жена водителя.
Это вторая авария с летальным исходом с участием автомобиля Tesla, которую NHTSA начало расследовать за последние две недели. В конце декабря управление направило группу для расследования столкновения электромобиля Model S с Honda Civic в городе Гардина, штат Калифорния. В результате этой аварии, которая также произошла 29 декабря, погибли два человека.
NHTSA предстоит выяснить, находились ли автомобили Tesla в режиме автопилота в момент происшествий.
В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. Автопроизводитель уверяет, что функция автопилота делает автомобиль безопаснее, но предупреждает, что она не позволяет предотвращать аварии.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
мй ор ко пч