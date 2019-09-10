Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти 48 штатов США, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбия начали антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Google, пишет Dow Jones.
Об инициативе объявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, который сказал, что расследование будет сосредоточено на практиках Google в сфере интернет-рекламы. Власти направили Google запрос о получении необходимой информации в понедельник.
Google получает значительную долю выручки от продаж рекламы, которая отображается вместе с результатами в поисковой системе компании и на других сайтах в интернете.
Рекламодатели говорят, что ограничены в выборе площадок, поскольку Google управляет доминирующим на рынке инструментом для размещения рекламы онлайн и основной технологической платформой, связывающей покупателей и продавцов рекламы.
Крупнейшие технологические компании находятся под пристальным вниманием властей из-за опасений, что они могут использовать свое значительное влияние для воспрепятствования конкуренции и причинения ущерба пользователям.
Минюст США проводит отдельное расследование в отношении Google в связи с возможным нарушением правил конкуренции и анализирует работу других лидирующих онлайн-платформ, принадлежащих Facebook Inc. и Amazon.com Inc.
Служба финансово-экономической информации
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