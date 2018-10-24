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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 19:53 24.10.2018 - 19:53

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - В Национальном контртеррористическом центре США заявили, что на данный момент следствие не установило, связаны ли инциденты с получением взрывоопасных посылок с иностранным терроризмом, сообщила американскому телеканалу Си-Эн-Эн официальный представитель центра Мора Берд.

В ведомстве подчеркнули, что ключевую роль в расследовании играет ФБР.

Ранее в среду мэр Нью-Йорка заявил, что инциденты с посылками "однозначно можно считать террористическими актами".

Посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн.

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