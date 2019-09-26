Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США включил в SDN List трех менеджеров компании "Совфрахт" и ряд судов под российским флагом.
В частности, под санкции попали Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян, говорится в сообщении Минфина.
Все они участвовали в "схеме организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии", осуществляя тем самым поддержку режима Асада, сказано в сообщении. В раскрытии этой схемы участвовало Федеральное бюро расследований, подчеркнул Минфин.
Поставки топлива осуществлялись через московскую компанию "Маритайм Ассистанс", она также включена в SDN List, говорится в сообщении.
Также в список блокирующих санкций добавлены несколько судов компании "Транспетрочарт", которая, как и "Совфрахт", ранее уже была включена в SDN List (OT-2077, "Язь", "Сиг", "Судак" и "Пассат").
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