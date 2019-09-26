Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 16:57

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США включил в SDN List трех менеджеров компании "Совфрахт" и ряд судов под российским флагом.

В частности, под санкции попали Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степанян, говорится в сообщении Минфина.

Все они участвовали в "схеме организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии", осуществляя тем самым поддержку режима Асада, сказано в сообщении. В раскрытии этой схемы участвовало Федеральное бюро расследований, подчеркнул Минфин.

Поставки топлива осуществлялись через московскую компанию "Маритайм Ассистанс", она также включена в SDN List, говорится в сообщении.

Также в список блокирующих санкций добавлены несколько судов компании "Транспетрочарт", которая, как и "Совфрахт", ранее уже была включена в SDN List (OT-2077, "Язь", "Сиг", "Судак" и "Пассат").

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