Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 17:28

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Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Минфин США в четверг включил в SDN List трех менеджеров компании "Совфрахт" и ряд судов под российским флагом.

В частности, под санкции попали Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степаньян, говорится в сообщении Минфина.

Все они участвовали в "схеме организации поставок авиатоплива для российских войск в Сирии", осуществляя тем самым поддержку властям Сирии, сказано в сообщении. В раскрытии этой схемы участвовало Федеральное бюро расследований, подчеркнул Минфин.

"ФБР гордится тем, что оно вошло в команду, которая распутала эту сложную схему по поставке топлива для российских истребителей, действующих в поддержку режима Асада", - заявил ответственный за отдел контрразведки вашингтонского управления ФБР агент Алан Колер-младший.

Поставки топлива осуществлялись через московскую компанию "Маритайм Ассистанс", она также включена в SDN List, говорится в сообщении.

Также в список блокирующих санкций добавлены пять судов компании "Транспетрочарт", которая, как и "Совфрахт", ранее уже была включена в SDN List (OT-2077, "Язь", "Сиг", "Судак" и "Пассат").

Минфин США ввел санкции в отношении "Совфрахта" еще в 2016 году за то, что компания вела деятельность в Крыму. После введения санкций компания "Совфрахт" стала пользоваться судами компании "Транспетрочарт", чтобы поставлять авиационное топливо в Сирию, сообщает Минфин США.

Против троих физических лиц, попавших под санкции, в июне 2018 года выдвинул обвинения в нарушении санкционного режима против Сирии и Крыма Минюст США.

Обвинения были выдвинуты против Ивана Окорокова, Ильи Логинова, Карена Степаньяна, а также Алексея Конькова и Людмилы Шмельковой. Тогда Минюст США заявлял, что они в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также занимались переводом в республику денежных средств без санкции американского Минфина. В поставках была задействована компания "Транспетрочарт", сообщал Минюст.

1мм во ав

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