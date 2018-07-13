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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 19:22 13.07.2018 - 19:22

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Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил в пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, его выступление транслировал канал Си-Эн-Эн.

По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

"11 обвиняемым вменяется преступный сговор с целью взломать компьютеры, украсть документы и опубликовать эти документы, чтобы вмешаться в выборы. Одному из обвиняемых вменяется преступный сговор с целью внедриться в компьютеры организаций, связанных с администрированием выборов", - сказал Р.Розенстайн.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, а также предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

"Интернет позволяет иностранным злоумышленникам атаковать американцев новыми и неожиданными способами", - заявил Р.Розенстайн.

Р.Розенстайн также добавил, что ранее на этой неделе он сообщил об обвинениях в отношении представителей российских разведслужб президенту США Дональду Трампу.

"Президент имеет полное представление о сегодняшних действиях министерства", - сказал он.

В феврале Минюст США сообщил о предъявлении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 гражданам России.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому компьютеров Национального комитета Россию.

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