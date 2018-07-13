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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 18:28 13.07.2018 - 18:28

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

По данным агентства, речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

По словам Р.Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений ГРУ.

Он уточнил, что некоторые из обвиняемых лиц занимались кражей информации, некоторые - ее распространением.

Р.Розенстайн заявил, что ранее на этой неделе он сообщил об обвинениях в отношении представителей российских разведслужб президенту США Дональду Трампу.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

Американские спецслужбы заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета Россию. Москва эти обвинения отвергает.

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