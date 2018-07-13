Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам разведслужб РФ в связи с взломом компьютеров Демпартии - СМИ
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Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.
По данным агентства, речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.
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Интерфакс