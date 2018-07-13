Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам разведслужб РФ в связи с взломом компьютеров Демпартии - СМИ

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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 18:17 13.07.2018 - 18:17

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна. По данным агентства, речь идет об обвинениях, связанных с взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии. ПОСЛЕДУЕТ 1мм эф бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс