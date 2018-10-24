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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Эвакуация Тайм-Уорнер-Центра, расположенного на Манхэттене, проводится в связи с сообщением об обнаружении взрывного устройства, передает в среду телеканал Си-Эн-Эн.

По данным телеканала, эвакуированы, в частности, и сотрудники Си-Эн-Эн.

В настоящий момент передачи Си-Эн-Эн ведутся из Вашингтона.

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Интерфакс