Власти США проводят эвакуацию из Тайм-Уорнер-Центра из-за сообщения о бомбе
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Эвакуация Тайм-Уорнер-Центра, расположенного на Манхэттене, проводится в связи с сообщением об обнаружении взрывного устройства, передает в среду телеканал Си-Эн-Эн.
По данным телеканала, эвакуированы, в частности, и сотрудники Си-Эн-Эн.
В настоящий момент передачи Си-Эн-Эн ведутся из Вашингтона.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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Интерфакс