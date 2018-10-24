Власти США проводят эвакуацию из Тайм-Уорнер-Центра из-за сообщения о бомбе

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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 16:22 24.10.2018 - 16:22

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Эвакуация Тайм-Уорнер-Центра, расположенного на Манхэттене, проводится в связи с сообщением об обнаружении взрывного устройства, передает в среду телеканал Си-Эн-Эн. По данным телеканала, эвакуированы, в частности, и сотрудники Си-Эн-Эн. В настоящий момент передачи Си-Эн-Эн ведутся из Вашингтона. (ПОСЛЕДУЕТ) 1тэ ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс