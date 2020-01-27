Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 0:12

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали граждан страны избегать всех несущественных поездок в Китай из-за вспышки коронавируса.

Согласно предупреждению, гражданам, которым необходимо отправиться в Китай, советуют избегать любых контактов с больными людьми, рынками животных и продуктами животного происхождения.

Также рекомендуется часто мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд.

Людям, которые были в Китае в течение последних 14 дней и чувствующим признаки простуды, советуют немедленно обратиться за медицинской помощью.

Тем временем госдепартамент США также призвал граждан "пересмотреть поездки" в Китай, повысив уровень опасности до трех.

При этом поездкам в китайскую провинцию Хубэй госдепартамент присвоил самый высокий четвертый уровень опасности и рекомендовал отменить любые поездки туда, заявив, что американские чиновники имеют "ограниченные возможности по оказанию экстренных услуг гражданам США" в провинции.

В США было зарегистрировано пять подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса.

Между тем, общее число умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек. Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и других странах.

1вз тг

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