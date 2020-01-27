Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 20:06

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Представители американских служб здравоохранения считают, что уровень опасности заражения коронавирусом жителей США внутри страны остается на низком уровне, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Кроме того, американские специалисты указали, что пока не зафиксировали данных о том, что вирус продолжает распространяться по территории США.

Согласно информации агентства, в настоящее время в США в больницы для диагностики на предмет заражения коронавирусом отправлены около 110 человек с различными симптомами.

В США на данный момент подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

Между тем, общее число умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек. Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и других странах.

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