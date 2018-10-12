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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 17:30 12.10.2018 - 17:30

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США занимаются реализацией программы, нацеленной на усиление контроля иностранных инвестиций в сферы, в которых применяются стратегически важные американские технологии, сообщает в заявлении министр торговли Уилбур Росс.

"Министерство торговли гордится тем, что работает с министерством финансов над мощной первой программой, нацеленной на борьбу против тех угроз для нашей национальной безопасности, которые связаны с преследующими стратегические цели иностранными инвестициями", - отмечает министр.

У.Росс пояснил, что эта программа проводится в рамках имплементации закона FIRRMА, который нацелен как раз на противодействие представляющим угрозу для США иностранным инвестициям.

"США приветствуют иностранные инвестиции в высокотехнологичное производство и остаются одной из наиболее открытых для иностранных инвесторов стран. Тем не менее, мы не будем сидеть, сложа руки, когда иностранные силы стремятся купить или выкрасть важные для нашей национальной безопасности технологии, чтобы получить стратегическое преимущество", - говорится в заявлении.

У.Росс подчеркнул, что новые меры позволят расширить диапазон транзакций, которые будут проходить проверку у властей США.

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