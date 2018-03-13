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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 14:11 13.03.2018 - 14:11

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Федерального бюро расследований США пытались добиться встречи с находящейся под стражей в Таиланде гражданами Белоруссии Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александром Кирилловым (Алексом Лесли), но власти этой страны им отказали, сообщает во вторник телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Таиланде.

"Агенты ФБР пытались встретиться с парой, называющей себя "секс-тренерами", задержанными в тюрьме Бангкока. Пара заявила, что располагает доказательствами российского вмешательства в американские выборы 2016 года", - передает телеканал.

По его данным, сотрудники ФБР пытались организовать эту встречу на прошлой неделе, однако получили отказ властей, поскольку доступ к задержанным могут получить только члены их семей и адвокаты.

Ранее А.Вашукевич заявила, что располагает доказательствами российского вмешательства в выборы США 2016 года в формате аудиозаписей и фотографии встреч и готова их предоставить, если США дадут ей политическое убежище.

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