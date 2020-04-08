Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 6:11

Бангкок. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Минздрав Таиланда призвал молодых таиландцев отказаться от посещения родителей и пожилых членов семьи на праздник Сонгкран, известный как тайский Новый год, чтобы защитить их от угрозы заражения коронавирусом COVID-19.

"Мы хотим убедиться, что во время Сонгкрана пожилые люди будут в безопасности от заражения COVID-19. Поэтому молодые люди, представляющие крупнейшую в стране группу носителей болезней, должны участвовать в кампании "Спасите родителей", избавив их от смертельной болезни", - заявила генеральный секретарь министерства здравоохранения Панпимол Випулакорн журналистам на брифинге.

В рамках кампании "Спасите родителей" молодых членов семьи просят воздерживаться от физического контакта или сближения со своими старшими родственниками, которые наиболее уязвимы перед COVID-19.

Вместо этого представитель Минздрава предложила таиландцам поздравить друг друга в интернете.

По данным Центра ситуационного управления COVID-19 (CCSA), примерно 35% пациентов в Бангкоке в возрасте 60 лет и старше заразились COVID-19 от членов семьи, 21% от друзей, 16% в регулярно посещаемых местах (кафе, магазинах и т.д.), 22% от коллег, а остальные - от неустановленных источников.

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