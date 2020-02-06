Пекин. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Запрет на заходы в тайванские порты круизных лайнеров ввели местные власти, сообщили китайские СМИ.
Решение было принято после того, как у 20 пассажиров лайнера Diamond Princess, который в настоящее время находится вблизи японского порта Иокогама, было диагностировано заболевание пневмонией, вызываемой коронавирусом.
Кроме того, по сообщению гонконгских властей, коронавирус обнаружен у трех из 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа лайнера, который пришвартован в порту Гонконга.
Как сообщалось, Международная ассоциация круизных линий в связи с распространением коронавируса распространила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров, прибывших из КНР, сообщают китайские СМИ.
Данная мера направлена на предотвращение вспышек вызываемой коронавирусом пневмонии, отмечается в уведомлении.
В то же время эпидемиологический командный центр Тайваня в четверг ввел полный запрет на въезд туристов с материкового Китая.
Также Тайбэй запретил, начиная с пятницы, въезд на остров иностранцев, посетивших недавно Гонконг и Макао.
Кроме того, на Тайване введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.
На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения новым типом коронавируса.
В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 мск среды) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28,018 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
Всего в других странах мира, по поступающей информации, зарегистрировано около 260 случаев заражения.
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