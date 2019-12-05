Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 9:08

Дубай. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило о намерении передать Москве список россиян, оказывающих содействие и выступающих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщает Associated Press.

"ПНС имеет в своем распоряжении документы, свидетельствующие о том, что в Ливии находятся от 600 до 800 российских бойцов, и в настоящее время готовит общий список для передачи российским властям", - говорится в сообщении АР со ссылкой на главу Верховного государственного совета при ПНС Халеда аль-Мешри.

"После того, как мы соберем все доказательства, мы поедем в Москву и передадим их (российским) властям. Посмотрим, что они скажут", - заявил Халед аль-Мешри, не уточнив, когда этот визит может состояться.

Триполи и представители американской администрации обвиняют Россию в том, что в последние несколько месяцев она направила в районы основных боевых действий в Ливии бойцов "ЧВК Вагнера" для оказания содействия частям и подразделениям ЛНА, отмечает агентство.

В Ливии уже на протяжении длительного времени сохраняется двоевластие: на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа, а на востоке страны, в городе Тобрук, действует парламент опирающийся на ЛНА Хафтара.

1ар ан

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