Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 18:42

Стамбул. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране находится под контролем.

"Пандемия находится под контролем, но реалии вируса остались прежними. Ваш дом остается самым безопасным местом для защиты от коронавируса", - цитируют турецкие СМИ слова министра.

Он отметил, что Турция "завершила первый этап борьбы с коронавирусом". Коджа также указал, что второй этап будет эффективным только в том случае, если люди продолжат носить маски там, где это требуется, и соблюдать дистанцию. В рамках второго этапа в стране будут ослаблены введенные из-за коронавируса ограничения.

За последнюю неделю прирост летальных исходов в Турции сократился. С 11 мая в стране откроются торговые центры, однако в них будут пускать только ограниченное число посетителей. Рестораны и кафе, расположенные внутри центров, будут закрыты.

С начала вспышки коронавируса в Турции зарегистрировано около 130 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 3,5 тыс. человек скончалось.

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