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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 19:36 31.05.2018 - 19:36

(обновленная версия сообщения от 19:14, изменен заголовок, добавлен комментарий представителя Меркель)

Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Власти ФРГ считают, что односторонний ввод Соединенными Штатами заградительных пошлин на ввоз из ЕС стали и алюминия противоречит нормам международного торгового права, говорится в заявлении МИД Германии, распространенном в четверг.

"Мы не можем выполнять решение администрации США относительно тарифных мер на сталь и алюминий и отклоняем его. Евросоюз готов к тому, чтобы совместно ответить пропорциональными мерами (на пошлины США - ИФ)", - отмечается в документе.

"Наша позиция заключается в том, что подобные односторонние шаги США незаконны", - подчеркивается в заявлении министерства.

При этом в МИД ФРГ подчеркнули, что рассмотрение аналогичных мер для автомобильной отрасли неуместно, а ввод пошлин со стороны Вашингтона неминуемо ведет к эскалации напряжения между США и ЕС в сфере торговых отношений.

"Конфликты в торговой сфере не имеют победителя. Комиссия Евросоюза обратилась к США с просьбой провести переговоры, темой которых стали бы требования Соединенных Штатов (в сфере импорта алюминия и стали - ИФ). Помимо этого, правительство Германии всегда подчеркивало готовность к диалогу с той целью, чтобы достичь долговременных исключений (для ФРГ - ИФ) в рамках тарифов США", - заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, подобные меры со стороны Соединенных Штатов также подверги критике в канцелярии ФРГ.

"Мы считаем, что эти меры (вводимые США пошлины - ИФ) незаконны. Мы продолжим прилагать всевозможные усилия для обеспечения свободы торговли и открытого рынка", - заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт.

"Эти меры несут в себе опасность эскалации, которая в конечном итоге нанесет вред всем", - добавил Ш.Зайберт.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

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