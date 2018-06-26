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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:48 26.06.2018 - 11:48

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам политики прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер призвала власти Украины тщательно расследовать нападение на цыганский табор под Львовом, в ходе которого был убит один человек.

"В высшей степени важно полное расследование и привлечение украинскими властями и судами к уголовной ответственности виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении Б.Кофлер, во вторник поступившем в "Интерфакс".

По ее мнению, преступление показывает, что отношение к "крупным этническим меньшинствам в частях европейского общества по-прежнему отмечено дискриминацией, нетерпимостью и насилием".

"Мы не должны с этим соглашаться. К представителям религиозных, этнических и культурных меньшинств нужно относиться с уважением, они должны иметь возможность жить в безопасности как на Украине, так и по всей Европе", - заключила представитель правительства ФРГ.

Как сообщалось, вечером 23 июня вооруженные цепями, трубами и ножами люди напали на цыганский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения.

Полиция задержала семерых несовершеннолетних и 20-летнего юношу, которого в полиции считают организатором нападения. Всем задержанным объявили о подозрении в совершении хулиганских действий. Полиция проверяет на причастность к совершению этого преступления еще шестерых человек.

1тф об

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